Allarme: troppi cinghiali  

Troppi cinghiali in circolazione nella zona “Paradiso” dell'isola di San Pietro: il Comune tiene la situazione sotto controllo. Dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia che ha chiesto immediati interventi a tutela della sicurezza dei cittadini, il sindaco di Carloforte è intervenuto tramite un post nella sua pagina Facebok: «Il Comune è già da tempo in contatto con la Forestale – dice – con la quale si intende coinvolgere l’assessorato all’Ambiente. La questione - ammette Rombi – non è di semplice soluzione». (a. pa.)

