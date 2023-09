Allarme trapianti: malati sardi fuori dalle liste d’attesa  

In lista d’attesa per fare un trapianto, in Sardegna c’è pochissima gente. Poco più di settanta pazienti per un rene, una decina per il fegato e il cuore. Ma questa non è una buona notizia. I malati ci sono purtroppo, e lo dimostra, per esempio, il fatto che diverse decine di sardi entrano ogni anno nel tunnel della dialisi. Però, una rete sanitaria inadeguata sul territorio – pochi specialisti, reparti ospedalieri malfunzionanti, tempi lunghi tra una visita e l’altra – fa “saltare” la possibilità di entrare nell’elenco di chi avrebbe diritto a una nuova vita. Così, al numero di segnalazioni di morte encefalica e di donazioni non corrisponde lo stesso numero di interventi, e molti organi vengono inviati e trapiantati in altre regioni.

Intanto ieri si è registrato comunque un evento molto positivo: al Brotzu c’è stato un raro trapianto combinato – fegato e rene – eseguito dalle equipe guidate da Fausto Zamboni e Andrea Solinas.

La lettera

«Siamo preoccupati per l’impatto complessivo che la crisi della sanità sarda sta avendo anche sull’attività dei trapianti». I responsabili delle associazioni Aido Sardegna (Roberto Simbula), Aned Sardegna (Annibale Zucca), Asnet (Bruno Denotti), Elisa Deiana (Alberto Deiana), Associazione sarda trapianti (Giuseppina Lorenzoni) e Prometeo (Giuseppe Argiolas), si sono riuniti nei giorni scorsi a Cagliari, anche con il coordinatore del Centro regionale trapianti Lorenzo D’Antonio. Hanno fatto il punto della situazione, e scritto una lettera al presidente del Consiglio regionale Michele Pais e ai componenti della commissione Sanità, chiedendo di essere sentiti, «per esporre alcune proposte volte a far emergere il fabbisogno sommerso di trapianto, ossia a individuare e indirizzare verso quest’opportunità terapeutica quanti più pazienti possibile, e a rendere il Sistema sanitario regionale in grado di realizzare il maggior numero di trapianti che si renderebbero necessari incrementando il numero di pazienti in lista».

I punti

Soddisfazione per le segnalazioni di morte encefalica – la Sardegna è la seconda regione per milione di persone (al primo posto c’è sempre la Toscana) – ma sono aumentate le opposizioni alla donazione, che oggi si attestano intorno al 30%, a fronte di una media annuale del 22-23%. Dunque – spiegano le associazioni – bisogna organizzare più iniziative di sensibilizzazione istituzionali.

«Per quanto riguarda i trapianti, invece, non si è registrato un aumento parallelo a quello delledonazioni e sono numerosi gli organi che sono stati trapiantati fuori dalla Sardegna», avvertono, «e questo a causa di liste d’attesa troppo corte (quella per il rene risulta dimezzata rispetto agli ultimi anni).

Eppure – spiegano – sono tantissimi i pazienti sardi che avrebbero bisogno di un trapianto, ma non viene suggerita loro questa opzione terapeutica. Così come ci sono pazienti che non riescono a eseguire nei tempi giusti tutti gli esami necessari per essere inseriti in lista, perché tale percorso viene avviato quando la malattia è già a uno stadio troppo avanzato o perché è difficoltoso eseguire tutti gli accertamenti previsti. Si stima che per il rene i trapiantabili siano il 30-40% dei sardi in dialisi ed è risaputo che il trapianto comporta per il paziente un notevole miglioramento in termini di salute e di qualità della vita. Così come è noto che un trapianto di rene consente un significativo risparmio rispetto ai costi sostenuti dal sistema sanitario per mantenere il paziente in dialisi».

Le proposte

Dunque, servirebbe «un investimento straordinario, soprattutto in termini di personale (epatologi, nefrologi, chirurghi, infermieri) da destinare alle attività di trapianto, pre-trapianto e, naturalmente, anche post-trapianto». Inoltre, «per potenziare le liste di attesa e migliorare l’assistenza post trapianto – proseguono le associazioni – è necessario che sia rafforzato il rapporto tra i Centri trapianto, che si trovano al Brotzu, e la sanità sul territorio (specialisti, centri dialisi, strutture sanitarie pubbliche e private che si occupano di patologie curabili con il trapianto). In vista di questo obiettivo, un contributo importante può essere dato dalla telemedicina».

La manifestazione

Di tutto questo si discuterà domani a Monserrato, dalle 19 a Casa Spiga (in via del Redentore 216) durante un incontro al quale parteciperà anche il direttore del Centro nazionale trapianti Massimo Cardillo, che parlerà di donazione di organi da vivente. Durante la serata – che fa parte di una serie di iniziative nell’ambito di una campagna di promozione alla donazione degli organi promossa dalla Prometeo Aitf – il giornalista e scrittore Francesco Abate presenterà il libro “La speranza in un dono”, di Daniela e Angelo De Rossi.

RIPRODUZIONE RISERVATA