Allarme Tirso, foce a secco Il deserto accanto al mare  

Più delle parole, raccontano le immagini: il fiume Tirso e il mare del golfo di Oristano sono sempre più distanti. Non si abbracciano neppure in pieno inverno, arresi ad un gennaio caldo e asciutto, secco è il caso di dire. Tra la foce e l’acqua salata del Mediterraneo si allarga una lingua di terra arida, molto più ampia di quella che un tempo emergeva solamente in estate. È la natura che presenta il conto per una stagione talmente siccitosa da aver infranto ogni record del passato.

Disastro clima

«Non è normale avere 18 gradi a gennaio, i dati che registriamo vanno ben oltre le previsioni più nere - osserva Alessio Satta, ingegnere ambientale esperto in cambiamenti climatici, presidente della Fondazione Medsea e direttore del Wwf Mediterranean – il problema esiste e le conseguenze sono evidenti anche sul fiume Tirso». Intervenire si può, si deve «ad esempio piantando più alberi che hanno la capacità di mitigare il clima o di creare veri e propri microclimi grazie al processo dell’evapotraspirazione – va avanti Satta – Purtroppo il trend degli ultimi anni è destinato a consolidarsi».

Il fiume

D’altronde i campanelli d’allarme non sono mancati in passato: già nel 2017 la prolungata assenza di piogge aveva prosciugato il maggiore corso d’acqua isolano (152 km che percorrono la Sardegna da est verso ovest) lasciando qua e là qualche pozza d’acqua. Ma allora era settembre, fine estate, oggi ci si avvicina ai cosiddetti “giorni della merla” con il termometro quasi mai al di sotto dei quindici gradi. «Capita sempre più spesso che d’inverno la portata del fiume sia minima e la foce venga insabbiata - conferma Dario Cossu, dell’associazione civica per la tutela e la promozione del territorio – ma il cambiamento climatico non è l’unica insidia. Fino agli anni Cinquanta lungo gli argini del Tirso esisteva una biodiversità ampia e variegata. La voracità dell’uomo e la scarsa manutenzione hanno cancellato tutto». Qualche anno fa l’associazione aveva lanciato ai primi cittadini di Oristano e Cabras una proposta per la realizzazione di un parco fluviale lungo il tratto finale del corso acqua «ma non abbiamo avuto alcuna risposta», aggiunge Cossu.

La riserva d’acqua

Intanto, la mancanza di precipitazioni rischia di lasciare a secco gli agricoltori. Secondo il monitoraggio effettuato ogni mese dall'Autorità di Bacino, i serbatoi artificiali del sistema idrico multisettoriale della Sardegna contengono attualmente il 49,7% della capacità massima, ossia 906,36 milioni di metri cubi su un volume massimo autorizzato di 1.824 milioni di metri cubi di acqua. Situazione critica nel Sulcis, nel nord Sardegna e in Ogliastra. Il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale ha vietato l'utilizzo dell'acqua ad uso irriguo in tutti e tre i sub comprensori di sua competenza. Nessun allarme nell’Oristanese, dove i volumi d’acqua sono ben al di sopra delle necessità. «La diga del Tirso oggi raccoglie 400 milioni di metri cubi d’acqua - rassicura il presidente del Consorzio di bonifica Carlo Corrias - per garantire la campagna irrigua nei 20mila ettari di terreni del nostro ambito ne servono 150 milioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA