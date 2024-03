Allarme sulle truffe brevetti, «Comunicazioni ingannevoli»  

Dopo il brevetto per il nome del Filindeu, ora in città arriva l’allarme sulle truffe brevetti. A lanciarlo la Camera di commercio di Nuoro, informata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi: «Sono pervenute segnalazioni di comunicazioni ingannevoli ai danni di cittadini e operatori interessati alla registrazione di un marchio ovvero al deposito o rinnovo di un brevetto. Si tratta - spiega la Camera di commercio - di richieste fraudolente che non provengono né dal MiSise né dall’Uibm per le quali si è già provveduto a presentare denuncia». Poi l’invito agli utenti a non pagare le richieste e «inviare copia alla Linea diretta anticontraffazione».

