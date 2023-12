Allarme sulle toghe ostili, Crosetto sentito in Procura 

Un incontro «cordiale e istituzionale», dove il ministro della Difesa ha approfondito, come persona informata sui fatti, le sue parole sulla «opposizione giudiziaria al governo»: così l’intenzione di rivelare nomi e particolari - ma tenendoli riservati, a tutela dei magistrati - si è concretizzata per Guido Crosetto, ascoltato ieri in Procura a Roma. Crosetto tornerà sul tema a Montecitorio il 19 dicembre con un’informativa urgente. È probabile che ribadisca il riferimento a riunioni e dichiarazioni di esponenti di Md e di Area in contrasto con il governo Meloni. Una presa di posizione che l’Anm aveva definito «fake news» senza «alcun fondamento» che «fa male alle istituzioni».

