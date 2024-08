Allarme sulla continuità «Dai bagagli alle tariffe, più difficoltà per i sardi» 

L’era di AeroItalia a Cagliari deve ancora iniziare – il debutto è previsto a ottobre, salvo colpi di scena – ma le agenzie di viaggio lanciano già l’allarme: i viaggi con scalo a Roma o Milano diretti in altre località nazionali o internazionali saranno scomodi e più costosi. «Costeranno almeno 100 euro in più», taglia corto Franco Turco, dell’agenzia “I viaggi di Litta”, «e molti rinunceranno alle vacanze. Prevedo una contrazione del fatturato del 20%». Finora la continuità territoriale affidata a Ita Airways ha consentito di acquistare biglietti multitratta e sfruttare il codeshare, cioè gli accordi tra compagnie aeree che consentono di fare un solo check-in anche nel caso si debbano prendere voli di vettori diversi.

Il sistema

Esempio: nel calcolo del prezzo di un Cagliari-Roma-New York di Ita, la tratta in regime di continuità territoriale è solitamente inferiore rispetto alla tariffa di listino. Invece che 150 euro (circa), può costare anche 50 euro. «Questo non succederà più. Sarà una catastrofe. Purtroppo la Regione, nell’assegnare il bando, ha privilegiato l’offerta economica», fa notare Turco.

La riunione

Un aspetto che è stato sottolineato dagli agenti di viaggio in un recente incontro con l’assessora ai Trasporti Barbara Manca. Le regole della gara d’appalto prevedono che il ribasso sulla base d’asta (AeroItalia si è spinta in alcune rotte all’85%) possa assegnare 60 punti sui 100 complessivi.

«Da anni stiamo dicendo alla Regione che non si possono guardare solo i costi, non si può andare al risparmio sulla continuità territoriale, eppure non siamo stati ascoltati», dice Gian Mario Pileri, presidente della Fiavet (federazione italiana associazioni imprese di viaggi e turismo) e titolare di un tour operator con base a Olbia. Nello scalo Costa Smeralda AeroItalia garantisce i collegamenti con Roma e Milano già da tempo. «Ci sono alcuni problemi irrisolti come l’imbarco dei passeggeri in barella, attualmente non consentito. Chi è in queste condizioni deve prendere un’ambulanza e imbarcarsi sulla nave per curarsi nella Penisola. Ma ci sono anche altri disagi, penso a chi deve fare un volo con scalo: dovrà ripetere il check-in e l’imbarco dei bagagli per ogni collegamento».C’è anche un altro allarme. E riguarda i prezzi per i turisti: «Con un ribasso così importante la compagnia incasserà pochi contributi dalla Regione e si rifarà sui biglietti per i non residenti, visto che anche questa volta non è stato stabilito un tetto massimo», ricorda Pileri.

Le voci

Durante l’incontro col l’assessora «abbiamo messo sul tavolo le nostre preoccupazioni circa le regole attuali. Ma abbiamo riflettuto anche sul nuovo bando pluriennale a partire dal 2025, sottoponendo i punti che auspichiamo vengano presi in considerazione», riassume Stefano Vavoli della Federazione turismo organizzato di Confcommercio. Vavoli parla di un «avvio di dialogo che speriamo sia fruttuoso» con la Regione e chiede alla Giunta di «affrontare il nodo low cost» sensibilizzando le compagnie «rispetto alla collaborazione con le agenzie di viaggi, imprescindibile per garantire i dovuti diritti di mobilità ai sardi».

«Abbiamo avuto modo di raccogliere le istanze di un mondo imprenditoriale molto importante per la Sardegna», commenta l’assessora Barbara Manca, «in questi primi mesi di lavoro abbiamo raccolto numerosi contributi e proposte utili alla creazione della nuova continuità territoriale che vorremo far nascere da ottobre 2025 in poi».

RIPRODUZIONE RISERVATA