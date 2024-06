Allarme suicidi, la maratona degli avvocati 

Per ora Nuoro non piange nessuna vittima. «Ma i numeri complessivi, danno al fenomeno la certezza di una strage silenziosa». A sostenerlo ieri, davanti al Tribunale di Nuoro, anche Giovanna Serra, Garante dei detenuti, che ha partecipato con tanti colleghi avvocati alla maratona orale per denunciare le inaccettabili condizioni nelle quali versano le carceri italiane e il drammatico fenomeno dei suicidi. Una mobilitazione nazionale a cui non ha voluto mancare la Camera penale di Nuoro.

Il presidente Giovanni Angelo Colli ha sottolineato: «Emerge che in carcere ci si toglie la vita 18 volte in più rispetto a quanto si registra fra i soggetti liberi. Sovraffollamento delle strutture, spazi inadeguati, mancanza di personale, gravi carenze organizzative, di servizi essenziali e nell’assistenza psicofisica, nella crescita e reinserimento sociale, sono le priorità». Ha parlato di particolare attenzione ai campanelli di allarme che si registrano negli istituti nuoresi Giovanna Serra che ha ricordato che se anche a Badu ’e Carros recentemente non ci sono stati casi «dal 1992 ad oggi, nelle carceri italiane sono 1763 i suicidi a cui si aggiungono altre 2943 morti per altro o da accertare».

