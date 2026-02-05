Allarme subito rientrato per Gaetano 

In campo dall’inizio alla fine Gaetano, parzialmente in gruppo Mina e Deiola. Dopo l’abbraccio dei tifosi mercoledì alla Domus, il Cagliari torna al Crai Sport Center di Assemini e inizia ad accelerare in vista della prossima partita, contro la Roma, in programma lunedì sera all’Olimpico e valida per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A.

Il punto

Allarme rientrato in tempo reale, dunque, per il nuovo play rossoblù che l’altro ieri si era limitato a svolgere solo una parte dell’allenamento per un affaticamento. Per il fantasista napoletano nuovo banco di prova contro i giallorossi ai quali ha segnato nella gara d’andata, stavolta nella Capitale e con un vestito diverso.

Ieri hanno lavorato a parte, invece, Mina e Deiola. Nulla di preoccupante per entrambi, giusto una gestione dei carichi e delle risorse quindi. Il difensore sarà regolarmente in campo all’Olimpico, così come il centrocampista dovrebbe trovare spazio in panchina. Gli unici indisponibili restano pertanto Folorunsho (anche lui sulla via del recupero), Belotti e Felici. Oggi nuova seduta al mattino ad Asseminello. (f.g.)

