Allarme stalking, un giudizio immediato e una condanna 

Un giudizio immediato e una condanna a otto mesi di reclusione, due provvedimenti giudiziari per altrettanti presunti stalker olbiesi nei giro di poche ore. La conferma della emergenza continua in fatto di “Codici rossi”. Un uomo di 29 anni, Samuele Marras, è destinatario di un decreto di giudizio immediato con un pesante capo di imputazione. Marras (difeso dal penalista Antonello Desini) secondo la Procura di Tempio dal 2021 continua, senza alcuna interruzione o segno di ravvedimento, a perseguitare la stessa persona, la sua ex compagna. L’uomo, arrestato e portato in carcere nel giugno scorso, ha ripreso con minacce, messaggi, monitoraggio dei social, appena rimesso in libertà. Non solo, la presunta persecuzione si è allargata al nuovo compagno della ex e alla sorella dell’uomo. Interrogato dal pm e messo davanti ai fatti, ossia alla fine della relazione con la ex fidanzata, Marras ha detto di non tenere conto della relazione sentimentale. Ora l’olbiese subirà due processi, uno dei quali con rito immediato. E ieri si è concluso un processo a carico di Filippo Trovato, 31 anni, al quale il giudice Silvia Campesi ha inflitto la pena di otto mesi di reclusione per atti persecutori ai danni di una ragazza di Olbia. La pm contestava pedinamenti, chiamate continue alla vittima e al nuovo compagno, messaggi sui social con profili falsi.

