Allarme squalo ma era un tonno 

Un attimo. Una pinna spuntata da sopra il pelo dell’acqua e le urla dei bagnanti: “Aiuto, c’è uno squalo”. Poi il dubbio che potesse essere un delfino, infine la voce di alcuni biologi: è un tonno. Tanto, però, è bastato per scatenare il panico sulla spiaggia di Torre dei Corsari: fuggi fuggi di alcuni bagnanti, mentre altri non hanno resistito alla tentazione di filmare la scena, immortalando il grosso pesce mentre inseguiva lungo la battigia un cefalo e l’accelerazione violenta quando ci è avventato per allontanarsi subito dopo verso il largo.

«Gli esperti – dice l’assessore all’ambiente di Arbus, Simone Murtas – da subito hanno detto che si trattava di un tonno: in quel tratto di mare spesso se ne vedono di passaggio. Del resto siamo nell’area della vecchia tonnara, nel porticciolo che ha data il nome alla vicina Tunaria». (s. r.)

