Allarme sosta selvaggia: «Un problema di sicurezza» 

In centro città o nei quartieri satellite di Selargius poco cambia, il fenomeno della sosta selvaggia esiste ovunque. Un esempio su tutti via Piero della Francesca, a Su Planu, dove ormai i parcheggi in divieto lungo la strada sono diventati una costante.

«E questo crea un serio problema di sicurezza», ribadisce il capogruppo del Pd Omar Zaher che chiede l’intervento del Comune e della Polizia locale per contrastare il fenomeno. «Ormai si parcheggia accanto al centro commerciale, e la fila delle auto in sosta arriva a sino a poco prima della rotonda, occupando parte della carreggiata dedicata alla viabilità», spiega. «Ricevo segnalazioni quasi ogni giorno situazione è davvero pericolosa, serve un maggiore controllo da parte dei vigili urbani e gli automobilisti indisciplinati vanno sanzionati. Cosa che succede ogni mattina anche davanti alle scuole di Su Planu», fa notare il consigliere comunale di minoranza, «ricordo che in campagna elettorale era stato promesso un presidio fisso di vigilanza per garantire maggiore ordine nel quartiere, ma ancora non si vede niente».

Problema che ogni giorno si presenta anche in diverse strade del centro città, una fra tutte via Trieste dove le auto vengono parcheggiate spesso lungo la pista ciclabile che costeggia il Municipio.

RIPRODUZIONE RISERVATA