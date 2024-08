Allarme sosta selvaggia, transenne e incuria: il “caso” piazza Palazzo 

Transenne, sosta selvaggia, erbacce che crescono indisturbate. Il tutto nel cuore del centro storico, a due passi dalla cattedrale e dalla prefettura. È la situazione in cui versa piazza Palazzo, un’area simbolo della città, nella lista di tutti i turisti che la visitano.

Parcheggi e Ztl

Tutto nasce dal problema parcheggi, con cui Castello convive da anni. «È legato agli orari della Ztl, diversi rispetto agli altri quartieri», spiega Maria Carmen Sulis dell’associazione Abitanti di Casteddu de Susu. Mentre gli altri rioni “chiudono” alle 20, a Castello le macchine possono continuare a entrare fino a poco prima della mezzanotte, occupando anche gli stalli riservati ai residenti. «Non essendoci telecamere in uscita, la Ztl è come se non esistesse».

Per disperazione, i residenti si ritrovano quindi a cercare parcheggio dovunque. In piazza Palazzo si arriva a mettere l'auto nella salita di fronte alla cattedrale, o davanti alle transenne che delimitano lo spazio in cui, alla fine del 2021, la pavimentazione aveva ceduto proprio in seguito all’eccessivo carico di auto in sosta. L’affossamento, inoltre, sconfina oltre la porzione interdetta, e non potrà che peggiorare finché si continuerà a parcheggiare dove il terreno è incurvato.

Troppe auto

«È pericoloso, l’area non è fatta per sopportare livelli di traffico simili. Abbiamo chiesto interventi ma non è mai cambiato niente», continua Sulis. Nel frattempo la zona chiusa è vittima dell’incuria e si riempie di erbacce. «Parliamo di una piazza storica, che racconta la storia di Cagliari, è inaccettabile. Va restituita alla collettività, magari continuando a destinare una parte ai parcheggi della prefettura, ma rendendola al contempo fruibile dal punto di vista culturale. Non c’è solo la cattedrale, ma anche il Palazzo di Città che ospita mostre di grande rilievo».

La questione, però, non può limitarsi a vietare il posteggio nella piazza. «Ai residenti dev’essere fornita un’alternativa concreta. Molte persone sono anziane, i mezzi pubblici non funzionano. Occorre studiare delle soluzioni rispondendo da un lato alle esigenze di stalli per gli abitanti e dall’altro a quelle di fruibilità di una piazza dall’elevato valore storico», conclude Sulis.

