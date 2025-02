Allarme siringhe usate davanti all’asilo 

Allarme siringhe fuori da scuola. Le ultime segnalazioni si concentrano in via Lussu, a pochi passi dai palazzoni di Area a Selargius, e davanti all’asilo frequentato ogni giorno da decine di alunni.

«Non è la prima volta che capita», racconta preoccupata Alessandra Deiana, mamma di un alunno della scuola dell’infanzia e rappresentante di classe che parla a nome di tutti i genitori. «È successo che il personale scolastico ne trovasse qualcuna anche dentro il cortile, e questo è ancora più allarmante». Un problema, quello delle stringhe usate e buttate per strada, segnalato anche in altre zone della città: in via Bixio, ma anche in via Venezia, via Vienna, per citare alcune strade cittadine. «La scuola», precisa la mamma, «fa quanto di sua competenza, servirebbe invece che il Comune richiedesse agli operatori ecologici un intervento di pulizia ogni mattina prima che i bambini arrivino a scuola».

