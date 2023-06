Allarme sicurezza sulla costa, a Goloritzè e Cala Luna in arrivo l’assalto di gommoni 

Una flotta di barche e gommoni è pronta a invadere il mare più bello d’Italia. Tra diportisti improvvisati e affezionati del noleggio quelli pronti a salire al mattino, su un nove metri per alcune centinaia di euro, conta un piccolo sogno: essere lì, tra le Cale e le spiagge più famose. Il mercato, quello del charter (barca a noleggio più equipaggio) e quello dei gommoni a noleggio senza conducente, è in crescita esponenziale con numeri che impressionano, se confrontati a quelli di vent’anni fa: tra Arbatax e Santa Maria Navarrese sono attive 35 imprese di escursioni per un totale di 208 imbarcazioni. Il grosso dei natanti arriverà (soprattutto) dal versante settentrionale del golfo.

Verso l’invasione

Il mercato del diporto si è consacrato nel corso degli anni. Nel 2002 erano appena tre le società che, tra Arbatax (Flamar vacanze e Velamare) e Santa Maria Navarrese (Nautica), offrivano il servizio di noleggio di natanti per le escursioni verso le cale. Da allora l’aumento è stato progressivo, con un’impennata negli ultimi cinque anni, complici i contributi regionali nel periodo successivo alla pandemia. «Il mercato è inflazionato. I natanti sono ormai troppi e le destinazioni sono sempre le stesse», dichiara Flaviano Stochino, della Flamar vacanze. A Baunei temono l’assalto. Il sindaco, Stefano Monni, si dice preoccupato ma fiducioso in vista della stagione: «Ci aspettiamo un’estate bollente in tutti i sensi», ammette l’avvocato. «Siamo pronti a gestire il traffico con un’ordinanza che prevede un piano per contingentare gli accessi alle spiagge. Ecco, confidiamo nel buon senso e, soprattutto, chiediamo attenzione e rispetto delle regole». Eppure, benché l’estate inizi ufficialmente oggi e il movimento vero e proprio di mezzi sulla distesa azzurra non sia ancora entrato a pieno regime, in alcune perle naturali della costa si assiste già a comportamenti indisciplinati. A Cala Luna, giusto per citare uno dei tesori più celebri, i gommoni entrano pure nella laguna o arrivano sul bagnasciuga con il motore acceso. «Noi come Comune e gli operatori dobbiamo tutelare l’ecosistema», aggiunge il primo cittadino. «Da gennaio abbiamo aperto diversi tavoli insieme alle associazioni di categoria, agli imprenditori e agli altri amministratori. Sappiamo che aver ricevuto per il secondo anno il premio di mare più bello d’Italia ci dà ulteriore visibilità e quindi maggior numero di turisti: se tutti rispetteremo le regole sarà una stagione qualitativamente importante».

Campagna estiva

Il Circomare di Arbatax vigilerà fino a Capo Montesantu e annuncia l’avvio della campagna Mare sicuro. «Vigileremo sull’estate delle vacanze sulla costa», afferma il comandante, Mattia Caniglia. «Invitiamo i conducenti dei natanti che devono raggiungere le calette a utilizzare solo i corridoi di lancio posizionati per il pubblico utilizzo. Si naviga uno alla volta con precedenza a chi esce». Lunedì scorso il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, ha presieduto un vertice a cui hanno preso parte, fra gli altri, i comandanti degli Uffici circondariali marittimi e gli operatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA