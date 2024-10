Allarme sicurezza nelle rotonde 

«Leggiamo di decine di milioni dati alla città, ma perché non si riescono a completare interventi semplici come la messa in sicurezza delle rotonde?». Se lo chiede Gabriele Mascia che, con la sua famiglia, vive a due passi dall’ex incrocio che detiene un poco invidiabile record: per la quarta volta in due anni un’auto un’auto ha travolto la rotonda fra viale Trento e via della Vittoria, realizzata due anni fa, Questa volta l’auto ha sfondato i pannelli di legno che ha dovuto installare al posto della recinzione in mattoni del suo giardino abbattuta nel primo incidente.

Le proteste

La rotonda è segnalata da un cartello orizzontale per ciascuno dei 4 accessi e all’interno spuntano ancora tubi in plastica: «Aggiungiamo anche che il cordolo non si distingue dall’asfalto – continua Mascia - siamo d’accordo che non sia una priorità, ma se per quattro volte ci siamo ritrovati le macchine in giardino ci sarà un motivo». Il discorso vale anche per il nuovo rondò costruito fra via Costituente e via dello Sport: un solo cartello, poi segnaletica orizzontale sbiadita se non cancellata dai ripetuti lavori per fibra ottica e rete idrica. Di notte o in caso di pioggia, allerta massima. I muretti abbattuti (e mai ripristinati) dei giardini vicini testimoniano i frequenti incidenti: «Ogni tanto di notte sentiamo frenate brusche – ricorda Davide Murgia, residente nel rione – e la mattina ritroviamo pezzi di auto sui cordoli: possibile che non si riescano a trovare poche migliaia di euro per perfezionare queste rotonde?». Quesito che si pongono anche gli automobilisti che transitano sulla rotonda fra via Aspromonte, via Lai e l’ingresso nord dell’ex miniera: l’interno è una spianata bassa di cemento (identica a quella davanti all’intermodale) ma almeno ci sono i pannelli catarifrangenti: «Tuttavia – sottolinea Antioco Scanu, residente a Is Meis – il braccio che porta alla stazione è un groviglio di buche: per evitarle si invade la corsia opposta: anche in questo caso logico pensare che non occorrano milioni per tapparle e per collocare all’interno della rotonda qualche abbellimento».

Piazza Iglesias

L’argomento riporta allora a piazza Iglesias dove c’è una rotatoria (regole di viabilità differente rispetto alle rotonde) in abbandono: «Il Comune anni fa - ricorda Andrea Milotto, commerciante - ha rivoltato viale Trento cancellando parcheggi ma dimenticandosi di delimitare i nuovi e lasciando l’anarchia, e non aveva risparmi per sistemare quella rotatoria?». Impossibile ieri ottenere repliche o chiarimenti dall’amministrazione.

