Allarme sbarchi, Meloni va a Tunisi 

Migliaia di persone provenienti dall’Africa subsahariana sono ammassate nella regione di Sfax, in attesa dell’occasione propizia di imbarcarsi verso l’Italia. E il rischio di una nuova ondata di sbarchi con arrivo della bella stagione crea apprensione nel governo. È lo scenario in cui Giorgia Meloni si prepara a recarsi in Tunisia mercoledì, per la quarta volta in dieci mesi, solo per poche ore prima di volare a Bruxelles per il Consiglio europeo.

La linea rossa

Nella cornice del Piano Mattei, il sostegno a Tunisi e la cooperazione nel contrasto ai flussi di migranti illegali saranno al centro del bilaterale con il presidente tunisino Kais Saied a Palazzo Cartagine, dove la premier si presenterà con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e quella dell’Università Anna Maria Bernini. «La Tunisia, che tratta i migranti umanamente, rifiuta di essere sia un luogo di transito che di insediamento», l’avvertimento messo nero su bianco nelle scorse ore di Saied. Potrebbe essere un riferimento al pressing per realizzare un hotspot nei pressi di Tataouine, «una nuova Lampedusa in Tunisia», come la definisce il sito di Jeune Afrique. Tataouine è nel sud del Paese, dove si incrociano le rotte di persone che fuggono dall’Africa subsahariana passando anche per Libia e Algeria, e puntano a Sfax. Anche prendendo d’assalto a Gafsa un treno che trasportava fosfati, come si vede nelle immagini pubblicate da media locali. Mentre nell’ultimo naufragio nel Mediterraneo su questa rotta si contano una settantina fra morti e dispersi, le autorità tunisine parlano di oltre 40mila persone intercettate via mare e via terra da gennaio, anche se rimane problematica la loro gestione una volta riportati a riva.

Le risorse

L’hotspot non è all’ordine del giorno del bilaterale, assicurano fonti italiane. A Roma c’è la convinzione che Saied non accetterebbe mai una soluzione simile. «Pretendiamo - rivendica - di essere trattati in tutte le sedi unicamente su piano di parità». Ma il presidente tunisino non è indifferente alle risorse messe sul tavolo dai partner europei. Ci sono i 900 milioni di euro dell’Ue nell’ambito del Memorandum di luglio, sempre vincolati all’accordo fra Tunisi e il Fondo monetario internazionale, le cui trattative sono bloccate da oltre un anno. E poi c’è il sostegno promesso dall’Italia, anche nella cornice della cooperazione del Piano Mattei.

