Allarme sanitario all’hotel Girasole 

Una bomba ecologica . È la fine ingloriosa dell’Hotel Il Girasole, la cui proprietà (Società turistica Ogliastra) è appena stata dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari. Il quadro allarmante è stato certificato dai medici del dipartimento di Igiene e salute pubblica dell’Asl Ogliastra al termine di un sopralluogo nella struttura alberghiera mai entrata in funzione e che si sviluppa al centro del paese su 18 mila metri cubi, con 4 mila metri quadri di costruzione più altri 1.000 di parcheggi. Doveva essere la culla dorata del turismo d’élite sulla costa centro-orientale, ma è stato utilizzato soltanto per un soggiorno degli emigrati all’estero nei primi anni Novanta.

Gli scantinati sono invasi d’acqua, che copre abbondantemente le fondazioni. È dunque un luogo favorevole alla proliferazione di zanzare e altre colonie di insetti. L’edificio, che s’affaccia su via Nazionale e che sotto il profilo urbanistico ha una destinazione d’uso turistica, è diventato anche habitat ideale per stormi di gabbiani i cui escrementi ricoprono buona parte del perimetro. In più dal cortile che guarda verso via Dante spuntano rami che, sempre più spesso, crollano sulla strada. Non passa giorno che in Comune i residenti non presentino reclami. «L’hotel - dichiara il sindaco, Lodovico Piras, 41 anni - ha suscitato parecchie perplessità sin dall'inizio, soprattutto per i termini di volumetria e altezza. La nostra speranza è che almeno con la vendita che verrà curata dal Tribunale si faccia avanti qualche acquirente, in modo che la struttura venga ripristinata e resa operativa».

