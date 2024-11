Allarme rosso per von der Leyen 

Data da cerchiare in rosso: 20 novembre. Obiettivo prioritario: arrivarci con Ursula von der Leyen ancora in sella. La rottura sulle nomine Ue ha travolto la Commissione, spargendo profonda incertezza sul timing dell’incoronazione del nuovo esecutivo comunitario. Con il passare delle ore i duellanti, popolari e socialisti, non sembrano fare passi indietro: l’impressione è che prima della prossima settimana le cose non cambieranno. A smuovere le acque potrebbe essere un’iniziativa dei principali leader europei - Sanchez, Macron, Meloni e Scholz - con una decisa moral suasion sui gruppi dell’Europarlamento, che appaiono incapaci di ricucire.

Scintille italiane

Nonostante le schermaglie di casa nostra fra centrodestra e Pd, a oggi il problema sembra più la posizione della spagnola Teresa Ribera che quella di Raffaele Fitto, che ieri ha incassato l’endorsement del Colle. Il suo ruolo come commissario e vicepresidente esecutivo della Commissione europea è importante per l'Italia, ha chiarito Sergio Mattarella chiamando al Colle il ministro. Un invito significativo, come lo fu quello del 16 settembre, nelle ore più calde della trattativa per la composizione della squadra di Ursula von der Leyen. Intanto però Giorgia Meloni chiede a Elly Schlein di «dire quale sia la posizione ufficiale del Pd», accusandola di ostacolare la soluzione di «un commissario con un portafoglio da mille miliardi, e una vicepresidenza della commissione, che significa coordinare diverse e importanti materie per l’Italia». «La prima domanda - replicano dal Pd - Meloni dovrebbe farla al suo vicepremier Salvini che non voterà la commissione e il commissario Fitto». E Schlein: «Non sono io a dover rispondere ma lei ai cittadini dei tagli alla sanità e alla scuola». FdI comunque incassa con soddisfazione l’incontro fra il ministro e il presidente della Repubblica, e fonti del partito sottolineano che ora sarà ancor più difficile liquidare Fitto come un fascista o ultraconservatore, visto che non è semplicemente il candidato del governo ma a Bruxelles rappresenterà l'intero Paese.

Musk, Fi applaude il Colle

E intanto a Mattarella - dopo la secca replica a Elon Musk, che chiedeva di cacciare i giudici che hanno fermato il “modello Albania” per i migranti - arriva l’elogio di Forza Italia: «Condivido assolutamente le parole del presidente della Repubblica - ha detto Antonio Tajani - Il linguaggio di Musk non mi appartiene. Siamo un Paese libero, indipendente, democratico e capace di scegliere il proprio destino». «Che ci siano alcuni giudici, pochi per fortuna, che in Italia fanno politica non c'è bisogno di Musk che lo dica», ha notato invece Matteo Salvini, che già a caldo aveva dato «ragione» al proprietario di X.

Segnale in Aula

Intanto a Bruxelles si gonfia il caso Ribera: i popolari finora hanno seguito la delegazione spagnola nel suo attacco a tutto campo contro la fedelissima di Sanchez. Se Fitto avrebbe i numeri per passare al terzo scrutinio, quello segreto a maggioranza semplice (passerebbe senza il sì dei socialisti e con l’appoggio dell’estrema destra, ma passerebbe) Ribera, senza il sì del Ppe, non ha una maggioranza possibile. E tra i socialisti su un punto non hanno dubbi: «Se salta Ribera, salta Ursula». A tutto ciò va aggiunto il caso di Oliver Varhelyi, il candidato ungherese che S&D e Renew vorrebbero depauperato di alcune deleghe e che è ancora in attesa del responso del Pe alla sua audizione. Nel frattempo la maggioranza Ursula continua a spaccarsi in Aula: nel voto sul rinvio delle misure sulla deforestazione gli emendamenti del Ppe e il testo finale sono passati con il no dei socialisti e grazie alla “maggioranza Venezuela” (popolari, Patrioti, ultradestra di Afd) e a una buona fetta di Renew, che ha ottenuto l’accoglimento delle sue proposte.

