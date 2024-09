Allarme rogo tra Medau Canè e Monte Leone 

Un incendio, per fortuna di lieve entità, è divampato lunedì notte nel bosco alle spalle di monte Leone ma considerati i luoghi impervi, le squadre di soccorso hanno dovuto proseguire anche ieri pomeriggio le attività di bonifica.

Le fiamme sono state segnalate nella folta pineta fra monte Leone e Medau Canè, in una suggestiva vallata che si estende poi sino alle penditi di Costa Medau Becciu. Il rogo non ha causato particolari danni, ma ieri pomeriggio anche a causa delle folate di vento, qualche focolaio rimasto attivo ha costretto all’intervento le squadre della Forestale, i volontari della Protezione civile Assosulcis di Sant’Antioco e la Gea di Siliqua. Raggiungere il sito non è stato agevole: la via più celere è da monte Leone ma per arrivare al punto in cui proseguire le bonifiche è stato necessario utilizzare mezzi piccole in grado di incunearsi fra sentieri e scoscese. Una parte delle bonifiche è stata condotta con le frasche. Senza un intervento immediato, la situazione avrebbe rischiato di degenerare. (a. s.)

