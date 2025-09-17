Allarme rifiuti, spunta un’altra mini discarica   

Ancora rifiuti abbandonati a Sestu, un problema non nuovo ma con una nuova discarica che rischia di nascere, questa volta nella centrale via Monserrato. Bustoni di rifiuti vari, un parasole per auto e addirittura due contenitori in pvc che vanno lentamente degradandosi, spargendo pezzi sempre più piccoli sul marciapiede.

Accade vicino all’unica area non edificata della strada, poco lontano dalla rotonda per Dedalo e dalla fermata bus. I rifiuti non sono stati subito ritirati dagli operatori ecologici di Etambiente ma come accade in genere in questi casi, ciò dovrebbe essere fatto a stretto giro. Resta la gravità del gesto davanti all’ennesima piccola discarica nonostante l’aumento dei controlli da parte di barracelli e Polizia Locale. Che anche stavolta faranno il possibile per identificare i responsabili. L’area poco più indietro era già stata ripulita mesi fa dai volontari della sezione sestese dell’associazione Plastic Free.

