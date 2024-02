Allarme rifiuti, nuova discarica illegale tra via Marconi e via Uda 

Nemmeno il tempo di bonificare le montagne di rifiuti in via Uda che adesso una nuova e grande discarica si sta formando poco distante, tra via Marconi e la stessa via Uda, a ridosso di alcuni camper dei rom.

c’è di tutto: barattoli di vernice, ferro, macerie, plastica, sedie e ingombranti.Il rischio concreto è che, proprio come succedeva in via Uda, a breve si dia anche fuoco ai rifiuti per evitare di poter risalire ai responsabili.

Per le bonifiche in via Uda il Comune aveva stanziato 15 mila euro. La situazione infatti denunciata più volte dai residenti della zona, esasperati, era diventata insostenibile. Montagne di rifiuti deturpavano i terreni circostanti. I cumuli, arrivavano quasi ad altezza delle abitazioni. C’era di tutto: frigoriferi, ingombranti mobili, materassi, barattoli di vernici, macerie, poltrone, plastica e ferro e persino motorini e furgoni. La notte molto spesso i rifiuti venivano persino bruciati e gli abitanti erano costretti a respirare fumi tossici che si facevano strada anche con le finestre sbarrate.

Più volte si era costretti a chiamare i vigili del fuoco per spegnere i roghi. E adesso il rischio è che accada la stessa cosa.

