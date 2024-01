Allarme rifiuti nell’area cani di via Galilei 

Fazzoletti, cartacce, bottigliette di plastica, scatolette di cibo per gatti. Da qualche giorno si presenta così via Galilei, proprio di fronte all’area cani. Nonostante ci siano i cestini, gli incivili non si fanno troppi scrupoli.

Chi abita in zona è stanco di ripeterlo: «Entrano nel giardinetto e, vedendo che c’è già altra spazzatura, gettano in terra anche la loro», sbotta Attilio Zedda, un residente, che sostiene di aver visto «qualche persona dare da mangiare ai gatti e poi lasciare nel marciapiede le scatolette. Poi qualcun altro ha pensato bene di spostare i rifiuti anche sulla carreggiata». Le telecamere di videosorveglianza sono puntate sull’area cani ma riprendono anche lo spazio appena circostante. «Purtroppo però non fermano la maleducazione dilagante e la mancanza di rispetto per i luoghi pubblici», dice l'uomo, che aggiunge: «Non è gente che vive in zona».

