Allarme rifiuti in via Ploaghe, nuove proteste 

Via Ploaghe è sempre più spesso teatro di abbandoni di rifiuti. Durante il fine settimana, sacchi colmi di plastica e vetro, ma anche secchi contenenti inerti, vengono lasciati sul marciapiede o appoggiati davanti ai portoni delle vecchie case campidanesi abbandonate, trasformando la strada in una discarica a cielo aperto.

I residenti sono esasperati e hanno deciso di far sentire la propria voce, chiedendo l’installazione di foto-trappole per identificare e sanzionare i responsabili. Sui social si è accesa una discussione che evidenzia come molte strade della città meno visibili, come via Ploaghe, siano diventate facile bersaglio per chi smaltisce i rifiuti in modo illecito.E così i quartuccesi lanciano l’ennesimo appello al Comune: «Servono maggiori controlli e multe salate per scoraggiare questi comportamenti che deturpano il quartiere». Stanchi di dover convivere con il degrado, sperano che da via Nazionale intervengano per contrastare il fenomeno.

