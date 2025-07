Allarme rifiuti, il sistema è in tilt 

In molti rimpiangono i vecchi cassonetti zonali raccoglitutto, altrettanti invocano (almeno) i cestini per la piccola spazzatura, tutti lamentano (amministrazione comunale compresa) la scarsa efficienza del servizio di igiene urbana e denunciano una fallimentare gestione della raccolta a domicilio. Dal centro storico ai quartieri più periferici fino alle spiagge e alle frazioni balneari, è emergenza rifiuti. Mastelli non svuotati che diventano pattumiere per ogni genere di immondizia, mini discariche di sacchetti accumulati a bordo strada e passaggi per la pulizia delle vie a macchia di leopardo, documentato da foto che stanno facendo il giro del web. All'indomani dell'annunciato aumento delle tariffe Tari, fioccano le polemiche e le segnalazioni dei cittadini che, però, rimangono lettera morta. La società che gestisce il servizio, De Vizia transfer, è irraggiungibile e l'ufficio comunale preposto ha messo in campo tutte le sue forze per evitare l'esplosione di una bomba ecologica.

Il sindaco, Settimo Nizzi, nell'ultimo Consiglio comunale ha confermato il pessimo servizio contestato (da anni) dai cittadini e, ieri, sui social ha scritto: «Come abbiamo illustrato in Consiglio comunale, stiamo facendo il possibile per risolvere le criticità in modo organizzato e definitivo, nel frattempo stiamo compiendo tutti gli sforzi possibili, soprattutto di fronte a un numero elevato di turisti, per arginare in fretta le situazioni di emergenza e chiediamo ai cittadini di continuare a segnalare».

RIPRODUZIONE RISERVATA