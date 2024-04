Allarme rifiuti, il caso barracelli 

«Che fine ha fatto la compagnia dei barracelli?». Ad accendere i riflettori sul progetto del Comune, più volte annunciato ma sempre rimasto sulla carta, è Paola Cocco, consigliera del gruppo misto.

«L’istituzione dei barracelli è una proposta che accomunava entrambi gli schieramenti in campagna elettore», afferma ricordando il degrado che regna nelle campagne quartuccesi. «Per me, così come per tutta la minoranza, è un punto fermo rispetto al quale non indietreggio neanche di un passo. Ci sono abbondanti rifiuti, scarti di lavorazione un po’ ovunque. Non c'è alcun controllo: è terra di nessuno in cui gli incivili agiscono indisturbati. Oltre allo scempio paesaggistico, c'è un reale problema sanitario».

Lotta alle discariche

I barracelli, che agiscono come polizia rurale garantirebbero la sicurezza che gli abitanti del borgo di Sant’Isidoro chiedono ormai da anni. «Il recente attentato all'unica attività commerciale di Sant’Isidoro ne è un esempio», prosegue la consigliera di minoranza. «È inaccettabile lasciare che parte dei nostri concittadini si sentano soli e abbandonati dalle istituzioni. Se dovesse chiudere l'unico punto di ritrovo del borgo, sarebbe davvero una grave piaga sociale di cui noi tutti saremo responsabili purtroppo dalle risposte alla mia ultima interrogazione consiliare, le notizie non sono confortanti e i tempi di istituzione della compagnia barracellare sembrano ancora molto lunghi, sempre che ci sia la volontà di farla».

Le spese

È altrettanto vero però che avere la compagnia comporta anche dei costi per il Comune, seppure la legge regionale che disciplina la materia stabilisce che le entrate per i barracelli possono essere garantite anche da contributi finanziari erogati da altri enti pubblici. «Servono investimenti con fondi di bilancio e, probabilmente, le priorità di questa Giunta sono orientate altrove», attacca la consigliera. «Oltre a un impegno attivo e serio, ci vuole una precisa intenzione politica perché sulla sicurezza e la salute non si può né scherzare né tergiversare. Ci sono priorità su cui bisogna intervenire. Tutto il resto viene in secondo piano».

L’assessore

A stretto giro la replica dell’assessore all’urbanistica Cristian Mereu: «In realtà la nostra Giunta, dallo scorso luglio, ha compiuto tutti i passaggi necessari e ha lavorato sulla convenzione e sul regolamento per aderire in forma associata con i Comuni di Maracalagonis e Quartu», sono le sue parole, «abbiamo dovuto aspettare che, Maracalagonis, in quanto capofila, risolvesse alcune questioni interne alla gestione della compagnia».

Per Mereu, agire in forma associata è decisivo. «Il rispetto dell'ambiente è importante e per raggiungere l'obiettivo intendiamo dar vita a nuove forme di collaborazione con i nostri cittadini anche attraverso i barracelli», conclude, «stiamo sviluppando un importante lavoro nella videosorveglianza con particolare cura alla predisposizione di tutti gli adempimenti di legge per il rispetto della privacy».

