Allarme rifiuti a Is Corrias: «Più controlli» 

Ennesima discarica di rifiuti nel quartiere di Is Corrias a Selargius. Stavolta il cumulo di spazzatura regna da giorni in via Sulcis, a due passi dalla 554, davanti all’ex residence da tempo utilizzato come centro di accoglienza per migranti che arrivano nell’Isola dopo viaggi della speranza.

«Ho segnalato più volte il problema», dice il capogruppo del Pd Omar Zaher, «e chiesto che in quel punto venga installata una telecamera necessaria per incastrare chi puntualmente scarica rifiuti nella zona periferica del quartiere». Una decina di sacchi neri con all’interno spazzatura di ogni genere. «Una situazione diventata non più tollerabile», aggiunge Zaher, «servono più controlli nel rione».

Discarica che si somma a quelle che regolarmente compaiono nell’agro e nelle periferie di Selargius nonostante le bonifiche: Su Pezzu Mannu in primis, ma i cumuli di rifiuti sono anche in via Torricelli, ai bordi della bretella della 554 e nella zona di Cuccuru e Matt’e Masoni.

