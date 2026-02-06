Allarme rapine, il centrodestra: «Videosorveglianza e barracelli» 

Dopo le rapine e gli episodi incendiari degli ultimi giorni, il tema della sicurezza torna al centro del dibattito politico cittadino, con prese di posizione contrapposte tra centrodestra e maggioranza che chiamano in causa anche il Governo nazionale.

Il sindaco Raimondo Cacciotto ribadisce una ferma e netta condanna di ogni episodio criminale, ma invita a evitare allarmismi. «Alghero non vive una situazione di emergenza sul piano della sicurezza», tiene a dire, per quanto ritenga necessario un potenziamento degli organici delle forze dell’ordine. Di tutt’altro tenore la posizione di Fratelli d’Italia secondo cui gli ultimi atti sono, «ma il segnale di una recrudescenza inaccettabile». Tra le proposte: un piano di prevenzione condiviso con commercianti e centri commerciali naturali, incentivi per videosorveglianza privata e vigilanza notturna, oltre all’istituzione dei gruppi di controllo di vicinato. Sul fronte della maggioranza, Giampietro Moro e Beatrice Podda respingono le critiche, ricordando il rafforzamento della polizia locale, l’approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana, l’acquisto di nuovi mezzi, l’integrazione della videosorveglianza e l’incremento dei barracelli. «È facile alimentare allarmi - affermano i rappresentanti di Europa Verde - mentre si tace sulle responsabilità di chi governa». Anche il leader di Forza Italia, Marco Tedde chiede un’accelerazione sulla videosorveglianza, il rafforzamento della polizia locale e più risorse per i barracelli.

