Allarme rapina, ma è una simulazione 

Una chiamata al centralino della Questura, alle 15.25, annuncia una rapina in banca: un uomo armato di coltello si è barricato con tre ostaggi. È l’inizio di una simulazione, parte di un’esercitazione nella casermetta della polizia locale, in vetta al monte Ortobene. Scatta subito il protocollo antirapina. In meno di dieci minuti, due pattuglie delle Volanti arrivano nell’edificio, trasformato per l’occasione in una filiale bancaria, e prendono in custodia uno degli ostaggi, riuscito a fuggire, che grida: “Aiuto, c’è un uomo armato di coltello”. La gestione operativa è affidata al comandante delle Volanti, Giuseppe Saracino, il coordinamento generale a Fabio Di Lella, capo della Squadra mobile. Per la prima volta in un’esercitazione locale, la Questura impiega personale specializzato nella negoziazione con soggetti armati e pericolosi, unità di recente formazione. Sul posto anche le unità speciali. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA