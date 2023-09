Allarme randagismo: «Sì alle adozioni» 

Sono 33 gli interventi registrati dalla Polizia Locale per il ritiro e il soccorso di cani nel territorio comunale nel 2022. Tutti interventi portati a termine con l’ausilio delle associazioni e delle guardie zoofile.

Un fenomeno in continua crescita, non solo l’abbandono, ma anche la mancata registrazione all’anagrafe canina, piuttosto che la prassi ormai consolidata di lasciar andare il cane in giro per le strade del paese. «Questi numeri dimostrano l’impegno del servizio randagismo e benessere animale. Questa attenzione che prescinde dall’impegno finanziario gravoso, ci mette davanti alla consapevolezza che c’è da fare un grande lavoro di sensibilizzazione della cittadinanza su questo fenomeno - dice il sindaco Ignazio Locci - in particolare la questione adozioni che potrebbe davvero dare un decisivo contributo. Negli ultimi mesi poi, si e intensificato il rapporto con la Asl, che garantisce assistenza».

Impegno economico che ammonta a 40 mila euro all’anno dedicati soprattutto al mantenimento dei randagi nei canili del territorio. Gli altri interventi invece riguardano ricoveri in clinica veterinaria, per cani lasciati liberi e per i quali i proprietari hanno dovuto poi far fronte anche ai danni provocati dai loro animali. Anche il 2023, da questo punto di vista, non promette nulla di buono.

