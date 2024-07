Allarme randagismo, i canili sono al collasso «L’emergenza è totale» 

Mille animali accuditi all’anno tra cani e gatti randagi e l’estate è una stagione di piena emergenza. ll canile della Lida a Olbia, rifugio “I Fratelli Minori”, è una polveriera. Praticamente ogni giorno arrivano nuovi ospiti, una processione continua. Tre giorni fa l’ultimo appello: «Abbiamo ricoverati in degenza 198 gattini, siamo in emergenza totale. Ringraziamo chi potrà aiutarci». Se si prendono in considerazione i cani va anche peggio, il rifugio fondato da Cosetta Prontu è diventato un caso nazionale. Domani a Bologna sarà organizzata una raccolta di cibo destinato alla Lida olbiese. Un primo invio dall’Emilia Romagna è dei giorni scorsi. Il canile viene sostenuto da tantissime persone, il problema, però, è il continuo afflusso di animali abbandonati. La Lida non solo provvede al sostentamento, ma spesso ci sono le cure veterinarie da affrontare, i randagi arrivano malati e qualche volta in fin di vita. Il turisti portano gli animali che trovano in città e nei dintorni, un problema aggravato in questi ultimi due anni dalla chiusura del Canile Europa, struttura olbiese finita in una inchiesta penale. La Lida sta cercando di reggere e serve anche un “ospedale” per i gatti, dicono i volontari: «Il numero dei gatti bisognosi di cure non accenna a diminuire, anzi peggioriamo sempre di più». E in una situazione come questa per la Lida arrivano anche le accuse di lucrare sui randagi, la risposta è questa: «Sarebbe sufficiente informarsi tramite il sito della Regione o del Comune di Olbia, per capire che non percepiamo una diaria per ogni cane ospitato ma un semplice contributo erogato una tantum, nemmeno sufficiente a coprire un terzo della gestione annuale».

