«Allarme randagi: uccidono le pecore» 

«Vengo da anni a pascolare il mio gregge in località Cannamenda, la situazione sta diventando ingestibile e ho paura per l'incolumità di pecore e agnelli. Ci sono decine di cani randagi, molti in branco. Mi è capitato di vedere persone che aprono il cofano e abbandonano cucciolate, forse pensano che il fatto che ci sia il canile vicino può giustificare un gesto vile come il loro. Le segnalazioni che ho fatto al Comune di Villacidro e ai vigili per ora sono cadute nel vuoto». Salvatore Piras, allevatore 50enne di Villacidro è arrivato al limite della sopportazione per una situazione che rischia di compromettere lavoro e serenità.

«Faccio il pastore da quando avevo 14 anni, ho un'azienda di circa mille capi in località Figu Niedda, fra San Gavino e Villacidro. Ho segnalato anche all’amministrazione di San Gavino il problema dei randagi e anche lì nessuno è intervenuto – continua Piras –. Ho dovuto montare in azienda recinzioni di due metri. In passato i cani sono riusciti a entrare e hanno ucciso diversi agnelli. Nessuno mi ha risarcito».

Salvatore Piras dal 2018 ha al suo fianco tre pastori maremmani a proteggere il gregge: «Ho paura anche per i miei cani. Sono grossi ma non possono avere la meglio su un branco. Mesi fa ho chiesto ai vigili di Villacidro di intervenire per catturare due cuccioli: ora sono cresciuti, spaventano il gregge. Anche la produzione di latte è diminuita».

Il problema del randagismo a Villacidro è stato affrontato anche nel Consiglio comunale di marzo, in cui la capogruppo di Alternativa Civica, Marta Cabriolu, ha chiesto al sindaco un piano di intervento per l’aggravio della situazione.

