Allarme randagi, i rifugi scoppiano 

Torna l’estate ed esplode l’emergenza randagismo. Non che in inverno gli abbandoni siano cosa rara, ma con l’arrivo della bella stagione e la fuga per le vacanze, crollano drasticamente le adozioni mentre i canili e i rifugi scoppiano.

Gli ultimi cuccioli di una lunga serie, sono stati abbandonati fa all’interno del parco Parodi a Sant’Andrea. Per fortuna sono stati presi in custodia da alcune persone che adesso provvederanno a trovar loro una famiglia, senza dover passare per il canile.

L’allarme

«L’estate è davvero un periodo critico» spiega la responsabile della Bau club Onlus Elena Pisu, «appunto perché le adozioni diminuiscono drasticamente ma anche perché ci sono troppi cuccioli che vengono abbandonati».

Già da tempo il Comune, per cercare di arginare il randagismo, sta promuovendo le giornate di microchippatura gratuita con l’iscrizione all’anagrafe canina. Nel 2023 sono state tre i Chip day per un totale di 150 cani coinvolti, una sola per ora nel 2024 con 60 quattro zampe chippati. Troppo pochi ovviamente su un numero enorme di cani che il microchip non ce l’hanno. In tutto carico del Comune ci sono oltre 400 cani custoditi con nel canile convenzionato Shardana, per un costo di mezzo milione all’anno.

«Ad alimentare il randagismo sono sicuramente le cucciolate casalinghe» aggiunge Pisu, «ma anche il fenomeno delle cessioni di proprietà». Ossia, «un proprietario decide che non vuole più il suo cane e lo dà magari al suo vicino. Questo, oltre al fatto che continuerà a fare cuccioli in modo incontrollato, andrà ad alimentare un’ offerta enorme rispetto alla domanda. I cani sono troppi, ci sono quelli dei canili, ci sono quelli delle cessioni di proprietà ci sono quelli dei volontari e così via». Per fortuna a Quartu, «si è quasi del tutto risolta invece la questione dei cani degli ovili. Grazie al progetto di Comune e la onlus Effetto Palla si è andati a sterilizzare le femmine e da lì non escono più cuccioli».

Le strategie

Una soluzione c’è? «Sì, ci sarebbe se ci fosse la volontà» dice ancora la presidente della bau Club, «i Comuni dovrebbero obbligare i privati a denunciare subito le cucciolate e imporre il microchip. In queste condizioni la Polizia locale avrebbe un controllo del territorio e ai privati passerebbe la voglia di far nascere cuccioli senza controllo».

E poi ci sono i cani lasciati liberi di vagare dai proprietari. Perché la moda di aprire i cancelli, starsene a casa e fare uscire i propri animali. Così come c’è chi continua a portare a spasso specie potenzialmente aggressive come pitbull, senza guinzaglio e senza museruola, andando persino nei parchi pubblici a seminare il panico.

Le aggressioni

Uno degli episodi più gravi era quello che si era verificato qualche tempo fa tra piazza Azuni e via Marconi. Un pitbull, lasciato libero di girare dal proprietario, si era avventato su alcuni cani che aveva trovato nel suo passaggio, uccidendone due. Il terzo si era salvato per miracolo e in quel caso il cane aveva aggredito anche il proprietario facendolo cadere a terra. Il padrone del pitbull ovviamente era stato multato e denunciato.

RIPRODUZIONE RISERVATA