14 ottobre 2025 alle 00:08

Allarme piombo a Torregrande 

Bossoli di cartucce sparsi tra le erbacce, abbandonati da tempo immemorabile. L’ex area del tiro a piattello di Torregrande è oggi un simbolo di incuria e degrado. A denunciarlo è l’Associazione regionale ex esposti amianto della Sardegna, che in una nota inviata a Prefettura, Comune e Asl segnala rischi concreti per ambiente e cittadini. Secondo l’associazione, oltre ai bossoli, nell’area potrebbero esserci pallini di piombo, sostanza tossica e pericolosa. «È necessario – scrive il presidente Giampaolo Lilliu – che le autorità verifichino lo stato dell’area e attivino le misure utili a garantire la sicurezza dei cittadini». L’ex impianto sportivo, un tempo punto di riferimento per competizioni e attività sportive, versa oggi in totale abbandono.

I cumuli di bossoli e altri rifiuti sparsi non solo rendono il sito un pugno nell’occhio, ma costituiscono un rischio concreto per bambini, animali domestici e residenti della zona. La vicinanza al mare rende ancora più urgente un intervento, che eviti contaminazioni e degrado ambientale. Comune e Asl sono chiamati a coordinare bonifica, monitoraggio e interventi strutturali per mettere in sicurezza l’intera area. (m. g.)

