Allarme personale, avvocati in sciopero 

Nel Tribunale di Nuoro manca il 60 per cento degli organici. Per questo, da oggi e per una settimana si terrà in città lo sciopero degli avvocati. Le proteste sono continue e appaiono vane. Infatti non è la prima volta che i legali manifestano il loro disagio.

Uno sciopero c'era già stato la scorsa primavera, a fine aprile, con la decisione di bloccare le udienze per una settimana. Già allora, lo stesso presidente del Tribunale, Mauro Pusceddu, aveva denunciato il rischio paralisi dell’intera attività giudiziaria. La situazione era tale per cui diventava sempre più difficile procedere alle notifiche, atto alla base dei processi. Negli uffici appena un paio di funzionari.

Un’altra protesta si è tenuta a inizio novembre. A dicembre è emerso un nuovo allarme a cui se ne aggiungeva un secondo legato ai ritardi di Poste Italiane che non sempre riesce a recapitare gli atti di notifica ai destinatari o agli avvocati (il che comporta un rinvio costante delle udienze e, come una reazione a catena, tempi lunghissimi e situazioni di stallo). In quell'occasione il presidente dell’Ordine degli avvocati di Nuoro Lorenzo Soro aveva detto: «È una decisione sofferta ma l’unica che si poteva assumere di fronte a una situazione così grave. Servono urgenti interventi della politica. Così non si può andare avanti». Mercoledì si terrà l'assemblea generale dove, oltre ai sindacati, saranno invitati anche amministratori locali ed enti. Ora Soro sottolinea: «Se le comunità non trovano giustizia si profila anche un problema di ordine pubblico».

