Allarme per un albero pericolante in via Vanoni, il Municipio prepara un intervento d’emergenza 

In via Vanoni a Sestu c’è un albero che fa preoccupare i residenti: «Pende in modo preoccupante, sembra instabile, è vicino alle case e alle auto in sosta», racconta Alessandro Mura, che abita lì vicino.

L’albero è in un’area verde pubblica, all’angolo con via Basso. Di recente il punto è stato delimitato da una linea di sicurezza bianca e rossa, ma non basta per tranquillizzare le persone che abitano lì.

«La segnalazione è stata subito presa in carico», fa sapere l’assessora al Verde pubblico Roberta Argiolas, «la sicurezza e il benessere dei cittadini sono per noi priorità assolute, quindi abbiamo chiesto agli uffici di fare un sopralluogo urgente per valutare lo stato dell’albero e intervenire, se necessario, nel più breve tempo possibile». In questi giorni è prevista una potatura.

