Allarme per sifilide e gonorrea: ritorna l’incubo delle malattie trasmesse coi rapporti sessuali 

C'è preoccupazione per l'aumento dei contagi di malattie sessualmente trasmissibili, come gonorrea, clamidia e sifilide, nei pazienti sottoposti alla profilassi per l'Hiv e per le difficoltà legate alla prevenzione, soprattutto tra i giovanissimi. L'allarme viene dal Centro di immunologia del Policlinico Duilio Casula di Cagliari, che si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia del virus dell'immunodeficienza umana. Si chiama Prep, la profilassi pre-esposizione, e consiste nella somministrazione di farmaci a persone Hiv-negative che hanno rapporti sessuali a rischio contagio.

La lotta all’Aids

L'immunologo Francesco Ortu, che dagli anni ’90 si occupa di Hiv e Aids, spiega: «Nel nostro ambulatorio somministriamo gratuitamente, come prevede la legge, la Prep a tutti i pazienti che, sapendo di avere comportamenti sessuali a rischio, ne fanno richiesta. È una profilassi molto efficace, che protegge al 94% dal contagio. Da quando la somministriamo, nessun paziente del Centro ha contratto il virus». Però non protegge dalle altre malattie sessualmente trasmissibili: «Circa il 15% dei pazienti che si sottopone a profilassi per l'Hiva – continua l'immunologo – contrae una o più infezioni, in particolare si sta diffondendo la sifilide. Anche per queste si può prevedere una profilassi, che consiste nella somministrazione di un antibiotico generico, in particolare la doxiciclina: tuttavia l'uso frequente rende poi i batteri farmaco-resistenti, ed è un fenomeno che si riscontra sempre più spesso».

L'età media dei pazienti seguiti dal Centro va dai 18 ai 40 anni, ma si stima che ormai il primo rapporto sessuale avvenga intorno ai 13. Il Centro del Policlinico promuove progetti di sensibilizzazione nelle scuole, ma realizzarli si è rivelato molto complesso. Claudio Pirarba, infermiere e counselor al Centro del Policlinico, da oltre 30 anni impegnato nella lotta all'Hiv, racconta: «Ci capita di seguire pazienti minorenni a cui non si può somministrare il test Hiv necessario per la profilassi, senza il consenso dei genitori. Perciò sono pochi quelli che si rivolgono a noi: ma la legge dà agli operatori la possibilità, se riscontrano il giusto grado di maturità nei ragazzi, di procedere comunque, nella totale riservatezza. I giovanissimi non hanno le competenze necessarie per fronteggiare i rischi legati a un'attività sessuale non protetta: per questo cerchiamo di organizzare incontri nelle scuole ma ci scontriamo con la volontà delle famiglie, il cui consenso serve alla scuola per consentirci di parlare coi ragazzi. Sembra impossibile, eppure nel 2024 ancora esiste questo incrollabile tabù sull'educazione sessuale, benché fatta da esperti».

Il papilloma virus

C'è un'altra infezione che preoccupa, sebbene esista il vaccino e il Servizio sanitario cerchi di intercettare una fascia sempre più ampia di persone a cui somministrarlo gratuitamente: quella da Papilloma virus, responsabile della formazione di numerosi tumori, anch'esso sessualmente trasmissibile. Al momento restano escluse diverse categorie di persone dalla vaccinazione gratuita, l'auspicio è che venga estesa a tutti il prima possibile. «La raccomandazione – ricordano Francesco Ortu e Claudio Pirarba - rimane quella di usare il preservativo ogni volta che si pratica sesso occasionale o a rischio». Per ricevere assistenza gratuita dal Centro del Policlinico, è sufficiente inviare una mail all'indirizzo fortu@aoucagliari.it.

