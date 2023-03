Allarme per Rog: fastidio al polpaccio 

Una notte carica di adrenalina e allora Ranieri ha dato appuntamento ad Asseminello per questo pomeriggio. Perché il Cagliari già domenica tornerà in campo, stavolta in trasferta sul campo del Brescia di Cellino.

Allarme Rog

La gara col Genoa ha confermato il recupero di Pavoletti e restituito Nandez, in campo nei secondi 45 minuti. Allarme, però, per Rog. Il croato, dopo il cartellino giallo rimediato dopo appena 11', è stato costretto a chiedere il cambio due minuti dopo. «Ha sentito indurirsi il polpaccio, per fortuna nessuno strappo». Rog dovrà sottoporsi a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio, ma sembra scontata la sua assenza domenica pomeriggio. Sotto osservazione anche Lella, messo ko da un fastidio agli adduttori accusato nel primo tempo della gara pareggiata a Venezia.

Verso Brescia

Sempre indisponibile Viola, oltre a Lella resta sotto controllo anche Falco, che però vede avvicinarsi il ritorno in gruppo. Sembrano ormai fuori dal tunnel, invece, Deiola e Di Pardo. Il centrocampista di San Gavino, in panchina già a Venezia, e l'esterno ex Cosenza aspettano solo di poter riassaggiare il campo per mettersi alle spalle le rispettive lunghe assenze. Ora Ranieri avrà tre giorni a disposizione per valutare il recupero delle energie, dopo aver giocato due partite in quattro giorni. E a Brescia, dopo tre pareggi di fila, il Cagliari cercherà di ritrovare la vittoria. (al.m.)