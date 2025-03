Allarme per ortaggi e pascoli nella Nurra 

La disperazione delle aziende che operano nel nord Sardegna, tra Sassari e Alghero, è al culmine. «Non ci resta che pregare», commenta Franco Porqueddu, titolare di un’impresa agricola della Nurra, mentre osserva la distesa di carciofi e cereali, circa 30 ettari di campagne coltivate a Pian d’Usai, località nel territorio di Porto Torres. In prossimità c’è il Riu Mannu. «I livelli del fiume sono uguali a quelli riscontrati nei mesi di luglio e agosto e, se non piove c’è il rischio che la prossima estate si rimanga completamente a secco», spiega amareggiato. «Non ci sarà raccolto di cereali, perché è troppo costosa l’irrigazione con le pompe elettriche e a rischio ci sono anche le coltivazioni degli ortaggi».

Nella zona della Crucca, territorio comunale di Sassari, l’allarme scatta anche per i pascoli. «Noi che coltiviamo l’erba medica per alimentare il bestiame, senza la pioggia, rischiamo di perdere tutto e di ripetere gli investimenti, circa 500 euro al quintale, con un fabbisogno di 30 chili per ettaro», spiega Fabio Ruggiu, uno dei titolari dell’azienda di famiglia. «Coltiviamo orzo, grano e colza, ma non possiamo coltivare mais – aggiunge – il livello di siccità raggiunto ce lo impedisce e la preoccupazione è di trovarsi senz’acqua nei mesi caldi, quando serve». Il cielo nei mesi invernali è stato decisamente avaro di piogge. E per la prossima stagione estiva a rischio sono le scorte idriche della Nurra, emergenza da codice rosso per le oltre 2mila aziende del Nord ovest dell’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA