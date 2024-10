Allarme per l’escalation di furti nelle auto 

Le segnalazioni nelle ultime settimane si stanno moltiplicando, e si assomigliano tutte. Da via Aritzo a via San Lorenzo, da via Zuddas a via Tonara, è allarme tra i cittadini per i furti all’interno delle auto parcheggiate.

La modalità di azione dei ladri è sempre la stessa: agiscono di notte, spaccando il finestrino o forzandolo con una ventosa, per poi aprire lo sportello. Nella maggior parte dei casi, non è sufficiente non lasciare alcun oggetto in bella vista all’interno. I colpevoli, infatti, agiscono alla cieca, frugando tra sedili e nel vano portaoggetti alla ricerca di qualunque cosa da rubare. In qualche caso è una felpa, un paio di occhiali da sole, ma spesso rimangono a mani vuote, lasciando solo al malcapitato proprietario il danno da pagare.

Più volte l’amministrazione, l’ultima delle quali durante la lettura delle dichiarazioni programmatiche in consiglio comunale, ha ribadito l’impegno nel combattere la microcriminalità. Era stato evidenziato, infatti, come grazie alle oltre 200 telecamere di videosorveglianza posizionate in tutto il territorio comunale, una percentuale del 90% dei reati commessi a Monserrato venga sventata. Molti cittadini, tuttavia, rinunciano a sporgere denuncia per via del bottino praticamente nullo che viene sottratto. A breve, sul fronte della sicurezza dovrebbero peraltro giungere novità: è in arrivo per la prossima settimana la nomina del nuovo comandante della polizia municipale.

