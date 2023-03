Allarme per l’ennesimo raid incendiario 

Il personale del Commissariato di Olbia è ritornato ieri mattina nell’area di stoccaggio di via Caltanissetta, per il primo atto dell’inchiesta su quello che ha tutta l’aria di essere un atto intimidatorio. I poliziotti, coordinati dal vice questore Fabio Scanu, hanno iniziato a cercare elementi per risalire alle persone che, nella notte tra mercoledì e giovedì hanno appiccato le fiamme all’interno di un appezzamento di terreno, utilizzato come rimessa per automezzi e per la sistemazione di legname. Ieri è stato verificato che il rogo ha distrutto un furgone e due mezzi per il movimento terra, si parla di danni per decine di migliaia di euro. La Polizia di Stato sta verificando anche i possibili obiettivi degli attentatori (sulla matrice dolosa dell’incendio ci sono pochissimi dubbi), l’area di via Caltanissetta è utilizzato da diversi soggetti che avevano in uso i mezzi e il materiale distrutto.

L’attenzione delle forze dell’ordine è massima riguardo ai raid incendiari. Nell’arco di poche settimane sono stati presi di mira il titolare di un impianto di produzione di calcestruzzo (sede a Olbia, incendio appicato in un cantiere dell’azienda sulla Olbia Sassari) e una famiglia di campani intestatari di società di autonoleggio. I danni, complessivamente, sono nell’ordine di centinaia di migliaia di euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA