Via Chiara Lubich.
20 febbraio 2026 alle 00:20

Allarme per le truffe ai danni degli anziani, i consigli della polizia per non finire nella rete 

Le truffe, in particolare quelle agli anziani, sono un fenomeno sempre più diffuso. Per questo l’Anse e l’associazione Fiocco Bianco Argento, da sempre sensibile sul tema e che da tanti anni ha portato avanti iniziative volte alla tutela dei più deboli, hanno organizzato per oggi alle 16 nella sala Impianti sportivi “ARCA ENEL Molentargius” in via Chiara Lubich 32, un incontro che ha l’obiettivo di mettere in guardia dai vari stratagemmi usati dai truffatori per sottrarre somme di denaro anche molto ingenti. Durante l’incontro, la Polizia di Stato e la Polizia Postale, spiegheranno quindi come prevenire questi spiacevoli episodi.

