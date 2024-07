Allarme per le erbacce in via Segni: «Grave pericolo incendi» 

Ogni anno lo stesso scenario: erbacce e canneto a fare da cornice in via Segni - in pieno centro abitato a Selargius - mentre il rischio incendi aumenta di giorno in giorno. «Anche quest'anno, la zona a ridosso di via Segni è invasa da canne ed erbacce. E ancora una volta è elevato il rischio incendio con conseguenti disagi e situazioni di elevato pericolo per i residenti», fa notare il consigliere di minoranza Mario Tuveri che ricorda il gigantesco rogo innescato durante la scorsa stagione estiva e che ha seminato il panico per ore nella zona.

«Possibile che l'ordinanza del sindaco venga disattesa ogni anno dai proprietari dei terreni, e che non vengano mai applicate le sanzioni? Il sindaco ha promesso un suo intervento. Ma perché ogni anno deve essere il Comune, a spese di tutti, ad intervenire per pulire i terreni di via Segni?».

Intervento annunciato da giorni dal sindaco Gigi Concu: «Abbiamo stanziato delle risorse in bilancio destinate a eliminare il rischio incendi nella zona. Dopodiché sanzioneremo i proprietari e addebiteremo loro i costi della pulizia dei terreni». Sullo sfondo c’è l’ordinanza che impone ai privati di eliminare le erbacce secche in tutto il territorio comunale, scaduta a inizio giugno.

