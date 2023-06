Allarme per le dune di Piscinas 

«Davanti alle ferite che il maestrale provoca alle nostre dune costiere, sempre più profonde e numerose, nulla possiamo. Il nostro impegno è però quello di contrastare i danni arrecati da moto, camper e fuoristrada che transitano sui deserti di sabbia della Costa Verde». Lo stato delle dune preoccupa il sindaco di Arbus, Paolo Salis, che nei giorni scorsi ha aderito alla “Carta dei Comuni custodi delle dune costiere mediterranee”, assieme ad altri 100 paesi d’Italia e si appresta ad applicare la tolleranza zero per chi metterà in pericolo il fragile equilibrio di questo angolo di paradiso sul mare.

Il sopralluogo

Una decisione annunciata in seguito al sopralluogo del team di esperti che raccolgono le azioni per una corretta gestione e conservazione degli ecosistemi dunali di grande valore naturalistico, in coerenza con i principi ispiratori della Convenzione europea nell’ambito del sistema paesaggistico e geoturistiche. «Non dobbiamo mai dimenticare quanto sia importante adottare misure di tutela e di controllo del passaggio, soprattutto pensando ai turisti che amano conoscere questi beni, un dono della natura – dice il professore Felice di Gregorio, già docente di Geologia Ambientale dell’Università di Cagliari –. Come possiamo osservare in alcuni punti sono evidenti gli effetti del vento e dei fenomeni naturali che hanno modificato l’aspetto della superficie dunale con lo spostamento della sabbia, lasciando intravedere frammenti di roccia nuda, grigio bianco». Il reportage fotografico del sopralluogo mostra, in effetti, come sotto la candida sabbia di Piscinas sia affiorata la roccia. Un dato annotato dagli studiosi che sono stati accolti dal primo cittadino per una visita dei due complessi dunali del litorale, Piscinas e Pistis-Torre dei Corsari. La presidente dell’Associazione Italiana Geologia e Turismo, Barbara Aldighieri, aggiunge: «Sono luoghi magnifici, dove l’ambiente ci parla e ci mostra la sua ricchezza. Per questo propongo all’amministrazione che valuti la possibilità di inserirsi negli itinerari del Geoturismo, legato alla preziosità dei paesaggi che accoglie anche gli ipovedenti attraverso l’esperienza sensoriale».

Il Comune

«Abbiamo accolto senza alcuna riserva – dice Salis – la proposta della “Carta delle dune” perchè siamo convinti che insieme sarà più facile salvaguardare le dune dalla minaccia rappresentata da coloro che non rispettano l’ambiente e utilizzano questo tesoro come pista per le moto da cross o come percorso per i fuoristrada. Complice l’area molto vasta e la distanza del centro abitato, spesso sfuggono ai controlli». Salis ricorda le perplessità iniziali del progetto legate a ulteriori restrizioni del territorio, già penalizzato da molti vincoli ambientali. «Quando ci siamo resi conto – spiega il sindaco – che le regole da rispettare altro non sono che quelle delle zone protette dall’Europa, non abbiamo avuti dubbi sulla bontà dell’iniziativa». Si tratta di due siti comunitari, “Da Piscinas a Riu Scivu” 2.900 ettari di superficie, e “Is Arenas S’Acqua e S’Ollastu” circa sette chilometri tra Pistis e Torre dei Corsari. L’impegno assunto è vietare la costruzione di qualsiasi manufatto stabile che possa incidere sull’equilibrio tra la duna e la spiaggia antistante e a una fruizione turistica sostenibile.