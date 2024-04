Allarme per le condizioni delle case popolari 

Sos palazzine fatiscenti a Latte Dolce e Santa Maria di Pisa. L’allarme sullo stato delle case di proprietà Area arriva fino all’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu che, ieri, si è recato in via Colombo per un sopralluogo sugli immobili sgomberati qualche giorno fa. «E per incontrare - spiega lui - le ventuno persone che hanno dovuto lasciare le loro dimore». Un trasferimento reso necessario dalla preoccupazione sulla tenuta dei palazzi dopo l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale. «Abbiamo dato garanzia ai residenti - aggiunge Piu- che potranno tornare entro i prossimi dieci giorni».

Tempo necessario per completare i lavori di messa in sicurezza che stanno per iniziare. «Quanto accaduto qui - continua l’assessore, accompagnato dalla direttrice regionale dei Lavori Pubblici e dal vicedirettore regionale di Area - sintetizza un allarme che riguarda la regione». Un’emergenza che l’assessore intende affrontare presentando una delibera, in accordo con la presidente Todde, in cui si chiede una variazione di bilancio da 27 milioni di euro, così da poter compiere la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria. «L’edilizia abitativa deve essere al centro dell’azione di giunta», esemplifica Piu. Intanto i residenti delle palazzine temono che qualcuno approfitti della situazione per rubare e chiedono vigilanza.(e.fl.)

