Allarme per la moria di uccelli 

Da via San Nicolò a via San Marco, ma le segnalazioni per la presenza di volatili trovati morti in strada a Selargius si allargano anche a diverse zone vicino a scuole e piazze pubbliche. C’è chi addirittura in via San Mauro ha contato nove carcasse di volatili, segnalando tutto alla Polizia locale e all’Istituto zooprofilattico per capire cosa stia succedendo e come comportarsi.

Segnalazioni arrivate anche all’associazione ecologista Gruppo d’intervento giuridico che parla di «numerosi esemplari di avifauna selvatica rinvenuti morti lungo via San Nicolò, e vicino alla chiesa romanica di San Giuliano. Su segnalazione di residenti, abbiamo inoltrato una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e al comune di Selargius», spiega il presidente del Grig Stefano Deliperi, «per appurare le cause di tale moria e avviare le necessarie attività per la soluzione della problematica ambientale».

Episodi di cui è al corrente anche il Comune che alcune settimane fa ha richiesto l’intervento del servizio veterinario della Asl. Seguito dal referto dell’istituto zooprofilattico, dopo le analisi su alcune carcasse recuperate in città, che parla di «virus della malattia di Newcastle, altamente contagiosa per i volatili» ma non per le altre specie animali e per le persone. Nessun allarme contagi quindi, con una raccomandazione in caso di altri volatili morti per strada: segnalare subito a chi di competenza, Asl e soprattutto istituto zooprofilattico. (f. l.)

