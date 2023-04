«Allarme per incendi auto e droga» 

L’ultima operazione è quella condotta dalla Squadra mobile, che ha smascherato un agente corrotto, che approfittando del suo ruolo e della sua divisa di polizia penitenziaria, introduceva nel carcere di Badu ’e Carros telefonini clandestini da destinare ai boss detenuti nell’alta sicurezza. Un’indagine che mira a ricostruire commistioni tra malavita locale e traffici di droga, e si intreccia con la fuga di Marco Raduano, su cui l’intelligence della Polizia, non ha mai smesso di lavorare. Ma a Nuoro è allarme incendi auto e droga tra giovanissimi, sin dalle scuole medie. A lanciarlo ieri durante i festeggiamenti per la 171ª festa della Polizia, nell’auditorium del museo Isre, il Questore di Nuoro, Alfonso Polverino, annunciando che il comitato provinciale per l’ordine e sicurezza, oggi, si occuperà degli attentati incendiari.

I dati

I dati forniti dalla Questura narrano la metamorfosi della criminalità nel Nuorese e in Ogliastra, dove “reggono” i vecchi reati come gli omicidi (tre) e i tentati omicidi (dieci). Le rapine sono 30, mentre 46 le estorsioni, 86 i danneggiamenti da incendi, 3 gli attentati dinamitardi, 155 lesioni dolose, 123 reati in materia di stupefacenti, 956 furti e 848 truffe informatiche, dove sono in crescita reati come revenge porn, pedopornografia e le molestie. Dati presentati in occasione della cerimonia, dal questore Alfonso Polverino, presenti il prefetto Giancarlo Dionisi, il vescovo Antonello Mura e i rappresentanti dei Tribunali e delle Procure di Nuoro e Lanusei.

Allarme droge e incendi

Le numerose operazioni della Squadra mobile, dell’Anticrimine, dei sette Commissariati e della Stradale hanno portato inoltre al sequestro di circa 2 tonnellate di cannabinoidi. «Spaccio e la coltivazione di droga in questo territorio sono sempre fiorenti – ha detto Polverino - fenomeno che vede coinvolti molti giovani e giovanissimi sia come consumatori, sia come venditori. Ed è la loro giovanissima età che preoccupa: la settimana scorsa abbiamo arrestato un minorenne che spacciava ed è stato trovato in possesso di armi da fuoco, mentre una dirigente scolastica ci ha chiamato perché ha trovato droga nei bagni della scuola». Tra gli allarmi quello degli incendi auto. Fenomeno particolarmente diffuso «quasi quotidiano - ha sottolineato Polverino – e che spesso però non trova nemmeno la collaborazione delle vittime».