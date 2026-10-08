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Alghero.
09 ottobre 2026 alle 00:50

Allarme per il verde 

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È bastata una folata di vento per far crollare un’altra delle storiche fitolacche del lungomare Dante. Un nuovo cedimento che riaccende l'allarme sulle condizioni degli alberi simbolo della passeggiata algherese fin dagli anni Cinquanta. Le ripetute capitozzature e le potature drastiche effettuate nel tempo potrebbero averne compromesso la resistenza, anche se le cause del crollo restano da accertare. Sulla vicenda interviene il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune che, attraverso il portavoce Carmelo Spada, sollecita l'adozione di un piano per il verde urbano. La proposta prevede un censimento degli alberi, controlli sul loro stato di salute, potature corrette e sostituzioni programmate degli esemplari a fine ciclo. Ma anche una strategia per affrontare il cambiamento climatico, con più alberi, ombra e percorsi ciclopedonali protetti dal sole. (c.fi.)

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