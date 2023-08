Allarme per il granchio blu: «È il killer delle ostriche» 

Il granchio blu è arrivato anche nelle spiagge di Alghero, passando dalla laguna del Calich dove la sua presenza è segnalata da almeno un paio d’anni. L’altro ieri un bagnante, Marcello Meloni, ne ha catturato un grosso esemplare a Punta Negra. Il granchio nuotava nell’acqua di 80 centimetri, vicino alla riva, tra lo stupore di turisti e residenti.

Del granchio alieno si è occupato di recente il presidente della commissione consiliare Ambiente, Christian Mulas, annunciando una seduta interamente dedicata a quella che viene considerata una vera e propria minaccia, sia per l’ecosistema, sia per i pescatori della laguna che subiscono ingenti danni, in quanto il crostaceo predatore non avrebbe rivali.

«Attacca gli allevamenti di ostriche, uccide i pesci e anche gli altri granchi, - spiega Mulas - è una specie di notevoli dimensioni, con un carapace largo oltre 20 centimetri». Mulas ha compiuto un sopralluogo sulla laguna del Calich, dove i pescatori gli hanno mostrato i danni provocati dal granchio killer che, dallo stagno, sembra si stia adattando a vivere anche nelle acque di balneazione, visto il ritrovamento avvenuto domenica a Punta Negra.

«È stata mia figlia a segnalarmi il granchio blu in acqua – racconta Marcello Meloni, imprenditore algherese – così l’ho spinto verso la riva e qui sono riuscito a catturarlo».

