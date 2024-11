Allarme per i tagli nelle scuole, genitori mobilitati 

Razionalizzazione degli spazi scolastici, l’argomento è al centro del dibattito. La reazione del mondo scolastico, è annunciata su circolari e comunicazioni tra rappresentanti di classe e genitori via wathsapp.

«Siamo state informate dal corpo docente che si è svolta un'assemblea sindacale della Cgil scuola per analizzare la delibera della giunta comunale - si legge nel messaggio che circola fra genitori - si richiede il ritiro e l’attivazione di un tavolo per vagliare altre possibili soluzioni. Ci potrebbero essere delle mobilitazioni popolari per scongiurare questa decisione». Il sindaco Ignazio Locci ha postato un video su facebook dove replica. «Per noi la priorità è sempre stata la scuola. Ammodernare gli edifici, ampliare gli spazi, accrescere i servizi - ha detto il primo cittadino - oggi mi rivolgo agli studenti e alle famiglie per dire che nulla chiuderà ma, anzi, con la scuola Enrico Fermi, il liceo Emilio Lussu (del quale ho personalmente salvato l’autonomia lottando per ottenere l’istituto globale) farà un salto di qualità. Rispondo anche all’aggressione immotivata della Cgil che ha diramato un comunicato dai toni minacciosi che circola nelle varie chat che, soprattutto, non corrisponde alla realtà». (s. g.)

