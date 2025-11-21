Allarme per i miasmi in città 

Passeggiando per le vie di Sestu viene da turarsi il naso. Colpa dell’odore di fogna, una puzza insopportabile. Un problema che da giorni preoccupa i cittadini. «Ho un bar in via Giulio Cesare», racconta Angelo Lai, «la mattina l’odore è ancora sopportabile, ma ogni sera davvero non si respira. Forse c’entrano degli scarichi abusivi nel fiume. Ma così non si può andare avanti. Fa scappare via anche i clienti. E ormai dura da settimane».

L’allarme

I cattivi odori però la fanno da padrone non solo lungo il fiume, ma anche in altre zone della cittadina: «Si sente in località Cannedu, e pure in pieno centro, in via Cagliari», dice Alessandro Piras, «soprattutto dopo le piogge forti: dall’odore non c’è dubbio, si tratta proprio di puzza di fogna. Servirebbe un controllo, dal Comune o dall’Arpa. L’Agenzia Regionale per la protezione Ambiente». Altre testimonianze arrivano dalla zona di via Costantino Imperatore. E anche in passato è già successo. Un problema che ogni tanto si ripropone, fastidioso come un ospite sgradito.

I controlli

La Polizia Locale intanto, per bocca del comandante Giorgio Desogus, spiega: «Abbiamo già svolto un sopralluogo lungo il fiume lo scorso anno, dopo alcune segnalazioni dei cittadini. Ma al momento non ci risultano scarichi abusivi, almeno nel fiume. Invece potrebbe trattarsi di un problema di fogne intasate. Gli odori cattivi potrebbero anche essere portati dal vento, dunque è difficile capire quale sia l’origine precisa e intervenire». Sestu non è nuova a questi problemi. Come in molti Comuni infatti, in molte strade la rete di scolo delle acque piovane e quella delle acque nere passano dallo stesso punto. Una scelta del passato, che risale a quando non pioveva spesso e la popolazione era in numero molto minore rispetto ad oggi. E per questo basta poco perché si blocchi tutto: e dopo le forti piogge le caditoie sono spesso intasate anche perché i soliti incivili vi buttano le cartacce.

L’appello

Non c’è dunque una soluzione semplice, a parte la pulizia periodica delle caditoie da parte del Comune. E poi anche i privati cittadini devono fare la loro parte e rivolgersi ad una ditta specializzata se la fogna di casa è intasata: «Invitiamo i cittadini che sentono cattivi odori a segnalarci con precisione la zona, così avremo una mappa più chiara della situazione», conclude Desogus.

